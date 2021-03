Parma-Genoa è 1-0 all’intervallo | decide una splendida rovesciata di Pellè

(Di venerdì 19 marzo 2021) Al Tardiniaprono la 28a giornata di Serie A 2020-21 in questo anticipo del venerdì sera. La prima occasione ghiotta è della squadra di casa dopo 10? con Man che si libera di un difensore e calcia da buona posizione: la conclusione è preda facile dei guantoni di Perin. Are questi primi 45? è un super gol di Graziano, il secondo in Serie A ed il primo dal suo ritorno a. Al 16? un lancio dalle retrovie trova la testa di Kucka, il centrocampista dei ducali sovrasta Criscito e la mette al centro: stop di petto del centravanti eche batte Perin. E’ 1-0 per i ducali di D’Aversa che vanno al riposo meritatamente in vantaggio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #ParmaGenoa, le formazioni ufficiali - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - gabrielemajo : Post Edited: PARMA – GENOA 1-1 (15’ST) MARCATORI: 15' PT PELLE’ 4’ST SCAMACCA LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLE - gabrielemajo : Post Edited: PARMA – GENOA 1-1 (13’ST) MARCATORI: 15' PT PELLE’ 4’ST SCAMACCA LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLE - quelgiornoapasa : Errore di #Pezzella che sembra visibilmente stanco e #Scamacca sotto porta non può fallire. Tutt’altro #Genoa in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Genoa

La partita traimportantissima in chiave salvezza viene sbloccata da Graziano Pellè . L'attaccante gialloblù raccoglie l'invito di Kucka e si esibisce in una splendida rovesciata battendo il portiere ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...Una rovesciata in piena area di rigore. È così che Graziano Pellé è tornato al gol in Serie A, siglando il vantaggio del Parma sul Genoa (1-0) ...Si è concluso il primo tempo dell'anticipo del venerdì sera allo stadio Tardini tra il Parma ed il Genoa. Al termine dei primi 45' minuti gli emiliani conducono per 1-0 grazie ...