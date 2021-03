Non solo AstraZeneca: il governo britannico pubblica i dati delle possibili reazioni causate dal vaccino Pfizer (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell’Ema su AstraZeneca, che ha ribadito la sicurezza del vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda anglo-svedese, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha revocato il divieto d’uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa, consentendo la ripartenza delle somministrazioni di questo medicinale. Il parere dell’Ema è l’ennesima conferma che i vaccini anti-Covid approvati dalle autorità competenti sono sicuri. Questo non vuol dire che siano sempre escluse reazioni avverse al vaccino: come per tutti i farmaci, è ovviamente possibile che queste si verifichino, anche se si tratta di fenomeni molto rari, e che possono verificarsi con tutti i tipi di vaccino – Pfizer, AstraZeneca e Moderna – come testimoniano i dati ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell’Ema su, che ha ribadito la sicurezza delanti-Covid prodotto dall’azienda anglo-svedese, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha revocato il divieto d’uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa, consentendo la ripartenzasomministrazioni di questo medicinale. Il parere dell’Ema è l’ennesima conferma che i vaccini anti-Covid approvati dalle autorità competenti sono sicuri. Questo non vuol dire che siano sempre escluseavverse al: come per tutti i farmaci, è ovviamente possibile che queste si verifichino, anche se si tratta di fenomeni molto rari, e che possono verificarsi con tutti i tipi die Moderna – come testimoniano i...

Advertising

palazzostrozzi : 'La Ferita' è ora svelata! La monumentale installazione di @JRart è uno squarcio sulla facciata di Palazzo Strozzi… - fleinaudi : #Navigator Questo è un grave, gravissimo, errore. Non solo per i denari del contribuente sprecati, ma anche e sopr… - FBiasin : Il discorso è molto semplice: - Esiste un protocollo e i club devono rispettarlo. - Asl e Ats hanno la priorità su… - DZAladan : @leonidagram_ Ho solo 280 caratteri, non ho spazio per tutto. - inrivalfiume : @mfonthenet Non era una battuta, solo la realtà dei fatti. Fate proprio fatica a comprendere... -