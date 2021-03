Moioli a caccia del quarto trionfo assoluto «Una bella sfida | farò del mio meglio»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sabato 20 marzo è il momento verità per Michela, giunta alla sesta e ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di snowboardcross femminile, alla pari in vetta alla classifica con la ceca Eva Samkova a quota 350 punti.

Advertising

webecodibergamo : Sabato 20 marzo è il momento verità per la bergamasca Michela Moioli, giunta alla sesta e ultima tappa della stagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Moioli caccia

OA Sport

... la statunitense va adel quinto oro di fila tra i rapid gates, una striscia mai vista ai ... che incubo! Frattura al piatto tibiale, addio Mondiali Il messaggio di Michelaa Sofia Goggia ...... è Tessa Worley , oro nel nel 2013 e nel 2017, che andrà adi un tris mai riuscito a nessuna. che incubo! Frattura al piatto tibiale, addio Mondiali Il messaggio di Michelaa Sofia ...E’ giunto il momento della verità per Michela Moioli, giunta alla sesta e ultima tappa della stagione di Coppa del … Continua ...Domani l'ultimo appuntamento stagionale per lo snowboard cross, con la bergamasca impegnata nel duello finale con Samkova, mentre in Baviera ecco la grande chance del ...