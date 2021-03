Milan, Pioli: “Mi spiace per la reazione che ho avuto, ero arrabbiato con l’assistente di Solskjaer” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli, nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA, ha spiegato la sua reazione avuta ieri sera al termine del match di Europa League perso contro il Manchester United: “Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente”. Dopo il triplice fischio, infatti, l’allenatore rossonero ha rivolto parole irriguardose all’assistente del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, reo di aver trattenuto più volte il pallone sul fallo laterale facendo perdere tempo prezioso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico delStefano, nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA, ha spiegato la suaavuta ieri sera al termine del match di Europa League perso contro il Manchester United: “Miper lache ho, non capiterà più. Aho fatto i complimenti, erocon il suo assistente”. Dopo il triplice fischio, infatti, l’allenatore rossonero ha rivolto parole irriguardose aldel tecnico dei Red Devils Ole Gunnar, reo di aver trattenuto più volte il pallone sul fallo laterale facendo perdere tempo prezioso. SportFace.

