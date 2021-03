Micron pensa ai data centre | nuove strategie di innovazione

(Di venerdì 19 marzo 2021)annuncia nuovi aggiornamenti volti a rafforzare ulteriormente l’attenzione sulle memorie per il settore strategico deiaggiorna la strategia del suo portafoglio dati, obiettivo quello di affrontare la crescente richiesta per memoria ad alta efficienza dedicate allo storage deiTechnology aumenterà dunque gli investimenti permemorie, destinati a nuovi che sfrutteranno il Compute Express Link, anche conosciuto come CXL, l’interfaccia standard di settore recentemente introdotta che consentirà una connessione flessibile tra calcolo, memoria e storage. Conseguentementecesserà lo sviluppo di 3D XPoint e sposterà le risorse per concentrarsi sull’accelerazione dell’introduzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Micron pensa

tuttoteK

La risoluzione offerta, in base alla distanza, può raggiungere i 150per pixel. Questa è l'immagine ( crediti: NASA/JPL - Caltech/MSSS/ASU ): A gestire le attività della Mastcam - Z cil'...Effettuando questa esigente valutazione internamente,semplifica la progettazione del sistema e accelera il time to market per i clienti automobilistici. Per Alexander Griessing , chief ...Micron annuncia nuovi aggiornamenti volti a rafforzare ulteriormente l'attenzione sulle memorie per il settore strategico dei data centre.