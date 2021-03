' L' Isola dei Famosi' | lo sfogo di Akash Kumar | ' Voglio abbandonare il gioco | sono stanco'

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - simone_paciello : Isola dei famosi-21.45,vi aspetto! #isola ?? - geppy2911 : ISOLA DEI FAMOSI. IL PRIMO ELIMINATO E'....E''....E'.....IL VISCONTE... - mariann62963301 : @tommaso_zorzi Ovvio. Ma solo per te. Un pò lenta questa isola, ma sarà colpa dei collegamenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

SARAKINIKO, Milos, Ciclad i - Sempre nel Mar Egeo, sulla costa settentrionale dell'di Milos, ...canyon e immersi in uno scenario naturale selvaggio e incontaminato lungo il massiccio carsico...' Voglio abbandonare il gioco, sono stanco '. Akash Kumar mostra i primi segni di cedimento a ' L'Famosi '. Il modello è contrariato nei confronti di alcune dinamiche del gioco, si sente un leader e non apprezza il fatto che nessuno abbia sottolineato le cose fatte da lui durante i primi ...Francesca Cipriani si scaglia a colpi di "tweet" contro uno dei nuovi concorrenti de "L'isola dei famosi". L'accusa sarebbe quella di averla copiata ...Ragusa - Con il giallo, per quanto personalmente si possa stare attenti, è inevitabile la risalita dei contagi. La circolazione e i contatti tra la gente rappresentano la vita per il virus, l’unica ar ...