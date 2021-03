Juventus | Alessio Tacchinardi a CalcioWeb | “faccio fatica a non vederla nelle prime 8 in Europa Ronaldo non si discute | consiglio Vlahovic”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 marzo 2021) E’ il momento dei bilanci in casae sicuramente la stagione non può essere considerata all’altezza. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla pesante eliminazione in Champions League contro il Porto, i bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata. Il rendimento non è stato all’altezza delle aspettativa e la scelta di affidare la panchina ad un allenatore giovane non ha portato i frutti sperati, l’ex centrocampista ha comunque dimostrato di poter migliorare e le idee di gioco non mancano. E’ stato un primo banco di prova per Pirlo che adesso dovrà completare la stagione nel miglior modo possibile ovvero con la vittoria della Coppa Italia e con l’intenzione di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. L’idea è quella di attuare una vera e propria rivoluzione, la dirigenza ha in mente di rinforzare la rosa con qualche innesto, ...