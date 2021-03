Isola dei Famosi 2021, il Visconte Guglielmotti si ritira (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non sono dell’umore per continuare questa avventura”: così il Visconte Guglielmotti saluta l’Isola dei Famosi 2021 Ieri sera il televoto che lo vedeva contro Drusilla Gucci lo ha designato come primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2021: ma per lui si erano spalancate le porte di Parasite Island. Una seconda occasione che il Visconte Guglielmotti ha deciso di non cogliere, nonostante durante la diretta la conduttrice Ilary Blasi sembrava averlo convinto a rimanere. In queste ore egli avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il gioco congedandosi in confessionale con queste parole: “Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera (…) Sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non sono dell’umore per continuare questa avventura”: così ilsaluta l’deiIeri sera il televoto che lo vedeva contro Drusilla Gucci lo ha designato come primo eliminato dell’dei: ma per lui si erano spalancate le porte di Parasite Island. Una seconda occasione che ilha deciso di non cogliere, nonostante durante la diretta la conduttrice Ilary Blasi sembrava averlo convinto a rimanere. In queste ore egli avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il gioco congedandosi in confessionale con queste parole: “Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera (…) Sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei ...

