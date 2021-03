Isola 15, seconda puntata: Ferdinando Guglielmotti è il primo eliminato, ma… (Di venerdì 19 marzo 2021) È appena terminata la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 15. Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ha mostrato subito le (poche) vicende che hanno animato le prime puntate di sopravvivenza in Honduras. Dopo un momento di silenzio per le vittime del Covid, l’atmosfera si è fatta più spensierata. Subito nuovi arrivi nel gruppo dei Buriños: Valentina Persia e Beppe Braida. I due si sono gettati dall’elicottero raggiungendo i loro compagni d’avventura. Nuovi naufraghi anche per il gruppo dei Rafinados: Miryea Stabile, neo vincitrice de La Pupa e il Secchione e viceversa 2; e Brando Giorgi, famoso attore italiano. Anche loro due, nonostante qualche incertezza, si sono tuffati in acqua. Fin da subito, i quattro nuovi concorrenti si sono sfidati al tiro alla fune per vincere un ricco banchetto di cibo. Brando e Miryea ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 marzo 2021) È appena terminata lade L’dei Famosi 15. Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ha mostrato subito le (poche) vicende che hanno animato le prime puntate di sopravvivenza in Honduras. Dopo un momento di silenzio per le vittime del Covid, l’atmosfera si è fatta più spensierata. Subito nuovi arrivi nel gruppo dei Buriños: Valentina Persia e Beppe Braida. I due si sono gettati dall’elicottero raggiungendo i loro compagni d’avventura. Nuovi naufraghi anche per il gruppo dei Rafinados: Miryea Stabile, neo vincitrice de La Pupa e il Secchione e viceversa 2; e Brando Giorgi, famoso attore italiano. Anche loro due, nonostante qualche incertezza, si sono tuffati in acqua. Fin da subito, i quattro nuovi concorrenti si sono sfidati al tiro alla fune per vincere un ricco banchetto di cibo. Brando e Miryea ...

