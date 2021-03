Interessi occulti e incompetenza | due facce della stessa medaglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Vi è mai capitato di constatare la totaledi persone in posizioni apicali? A me è capitato. Molte volte. L’ultimo caso è quello del nuovo membro proposto dalla Lega nel Comitato Tecnico Scientifico per supportare il contrasto alla pandemia, che per fortuna poi si è ritirato. Viene spontaneo chiedersi: ma chi ce li ha messi? Come mai chi raccomanda qualcuno non propone persone competenti? Non è contro logica? No, non lo è. Chi raccomanda si aspetta gratitudine e la richiede pretendendo in cambio favori non sempre legittimi. Se il miracolato è un totale incapace è conscio di dover ricambiare il favore, soprattutto se la posizione è per nomina e non è a tempo indeterminato. Una persona capace dice no a proposte indecenti e viene percepito come inaffidabile. Meglio un cretino fedele che un competente che ti dice no. Gli yes men sono molto apprezzati dai ...