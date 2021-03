Inter, le Nazionali non si arrendono: pressing per avere i nerazzurri (Di venerdì 19 marzo 2021) Nazionali in pressing per avere i giocatori dell’Inter Nonostante il divieto dell’ATS di partire per le rispettive Nazionali e di rimanere a Milano, è in aumento il pressing delle selezioni per avere a disposizione i giocatori dell’Inter per i prossimi impegni. I sudamericani non sarebbero partiti ugualmente per via del rinvio dei match deciso dalla Conmebol. “Già ieri sera è scattato il pressing delle Nazionali, compresa l’Italia, poco disposte ad accettare di rinunciare ai nerazzurri convocati. La speranza è che, magari con qualche giorno di ritardo, alla fine possano partire. «Aspettiamo lunedì», fanno sapere dalla Slovacchia di Skriniar. «Faremo di tutto per avere la rosa al ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)inperi giocatori dell’Nonostante il divieto dell’ATS di partire per le rispettivee di rimanere a Milano, è in aumento ildelle selezioni pera disposizione i giocatori dell’per i prossimi impegni. I sudamericani non sarebbero partiti ugualmente per via del rinvio dei match deciso dalla Conmebol. “Già ieri sera è scattato ildelle, compresa l’Italia, poco disposte ad accettare di rinunciare aiconvocati. La speranza è che, magari con qualche giorno di ritardo, alla fine possano partire. «Aspettiamo lunedì», fanno sapere dalla Slovacchia di Skriniar. «Faremo di tutto perla rosa al ...

