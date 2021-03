Dl Sostegni, via libera dal Cdm: da ristori imprese a vaccini e stop cartelle fino 2011 (Di sabato 20 marzo 2021) Dai ristori alle imprese, agli autonomi, alle partite Iva alla Cassa Covid e allo stop dei licenziamenti, dai vaccini con la somministrazione in farmacia a risorse per la scuola e la cultura, fino al rinvio dei versamenti fiscali. Il provvedimento che stabilisce aiuti a famiglie, lavoratori e imprese per 32 miliardi di euro è stato finalmente approvato dal governo Draghi in Consiglio dei ministri dopo diversi rinvii. "L'obiettivo del decreto è dare più soldi possibile e più velocemente possibile - ha detto il premier Mario Draghi nel corso della sua prima conferenza stampa -. Siamo consapevoli che sono risposte parziali e per questo ci vorrà un secondo stanziamento. Tre quarti dell'importo è destinato alle imprese".Il Decreto legge dal titolo “Misure urgenti in materia ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 marzo 2021) Daialle, agli autonomi, alle partite Iva alla Cassa Covid e allodei licenziamenti, daicon la somministrazione in farmacia a risorse per la scuola e la cultura,al rinvio dei versamenti fiscali. Il provvedimento che stabilisce aiuti a famiglie, lavoratori eper 32 miliardi di euro è stato finalmente approvato dal governo Draghi in Consiglio dei ministri dopo diversi rinvii. "L'obiettivo del decreto è dare più soldi possibile e più velocemente possibile - ha detto il premier Mario Draghi nel corso della sua prima conferenza stampa -. Siamo consapevoli che sono risposte parziali e per questo ci vorrà un secondo stanziamento. Tre quarti dell'importo è destinato alle".Il Decreto legge dal titolo “Misure urgenti in materia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Capisaldi del decreto sono il sostegno alle imprese, al lavoro e aiuto contro la povertà. Una operazione da 32 mili… - sole24ore : Passare da sostegni a investimenti: solo il lavoro è la via d'uscita per l'Italia | Post di Antonino Iero, già resp… - LegaSalvini : VACCINI ANTI COVID IN FARMACIA: IL VIA LIBERA SARÀ PREVISTO NEL DL SOSTEGNI - 70_avelino : RT @ElioLannutti: Sostegni,condono fiscale: stralcio per cartelle fino al 2010. A reti unificate: Tutti al guinzaglio senza più fiatare, C… - DanieleScarpini : Lavoro, cosa c'è nel decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri -