De Luca: “Vaccinazione di massa è il nostro obiettivo prioritario” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Particolare attenzione De Luca l’ha riservata al tema della Vaccinazione, definito l’obiettivo primario dell’azione di governo. Il governatore ha iniziato ricordando la giornata di ieri, definita “di profondo dolore. Ci siamo trovanti di fronte a una tragedia della quale all’inizio non avevamo ben compreso del dimensioni”. Per fortuna, ha aggiunto De Luca, “adesso sembra che anche il governo abbia compreso la gravità della situazione, quando si è in guerra bisogna badare alla sostanza e non perdersi in formalismi”. Sul fronte dell’epidemia i dati snocciolati sono tutt’altro che rassicuranti. “Nella settimana dal primo al sette di marzo – spiega De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Particolare attenzione Del’ha riservata al tema della, definito l’primario dell’azione di governo. Il governatore ha iniziato ricordando la giornata di ieri, definita “di profondo dolore. Ci siamo trovanti di fronte a una tragedia della quale all’inizio non avevamo ben compreso del dimensioni”. Per fortuna, ha aggiunto De, “adesso sembra che anche il governo abbia compreso la gravità della situazione, quando si è in guerra bisogna badare alla sostanza e non perdersi in formalismi”. Sul fronte dell’epidemia i dati snocciolati sono tutt’altro che rassicuranti. “Nella settimana dal primo al sette di marzo – spiega De ...

