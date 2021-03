D’Aversa: “Non c’è stata partita, il Genoa in tre tiri ha fatto due gol” (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko interno col Genoa: “Da una parte c’è il Genoa che in tre tiri ha fatto due gol, noi abbiamo fatto 9 occasioni clamorose e abbiamo segnato solo una volta. Non c’è stata partita, ma è merito del Genoa. Ci è stato superiore sotto questo aspetto, a concretizzare”. Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Parma, Roberto, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko interno col: “Da una parte c’è ilche in trehadue gol, noi abbiamo9 occasioni clamorose e abbiamo segnato solo una volta. Non c’è, ma è merito del. Ci è stato superiore sotto questo aspetto, a concretizzare”. Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gilnar76 : Parma, D’Aversa: «Un dato di stasera non ci può soddisfare per nulla» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - zazoomblog : Parma-Genoa D’Aversa: “Nel gioco meglio noi non c’è stata partita” - #Parma-Genoa #D’Aversa: #gioco #meglio - GiovanniCarli8 : RT @vicyago66: Vai pagliaccio, ti voglio in serieb. #parmagenoa #seriebiscoming Rinvio di Inter-Sassuolo, D'Aversa non ci sta: 'Ad Udine il… - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Partita dominata, ma se prendi gol su rimessa laterale...': Parma, D'Aversa: 'Partita dominata, m… - Enfer1893 : E si okk capito tutto... D’AVERSA NON PRENDERTELA DAI ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa Non Contagi a quota 402 nella provincia di Caserta l'eco di caserta