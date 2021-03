Cyberpunk 2077 | patch 1 2 vuole migliorare la polizia | la guida e molto altro Ecco i dettagli

(Di venerdì 19 marzo 2021) CD Projekt Red ha pubblicato le informazioni iniziali sulla1.2 perche dovrebbe arrivare prossimamente. I primidell'aggiornamento 1.2 sono presentati come divertenti scorci di vita a Night City narrati dalla giornalista Gillean Jordan. Nelle notizie trasmesse in-game, tuttavia, ci sono molti miglioramenti che i giocatori hanno desiderato. Niente più agenti diche spuntano dal nulla: i dipendenti NCPD improvvisamente generati non sono stati solo una sfida per molti giocatori, ma anche un fastidio. Dopo l'aggiornamento, le forze dell'ordine dovrebbero comportarsi in modo più logico e arrivare sulla scena del crimine solo dopo un po'. Useranno anche i droni per controllare la situazione in anticipo. Miglioramenti al controllo del veicolo: secondo CD Projekt, molti ...

Advertising

lupettorosso76 : Cyberpunk 2077 Patch 1.2: CD Projekt ci aggiorna sullo stato dei lavori - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: in video le novità della patch 1.2, tra polizia e glitch - PlanetR7_ : Cyberpunk 2077 Patch 1.2: CD Projekt ci aggiorna sullo stato dei lavori - infoitscienza : Cyberpunk 2077: la patch 1.2 porterà grandi novità! - HelpMeTechNow : Lo sviluppatore CD Projekt Red ha annunciato nuovi dettagli sul secondo grande aggiornamento di Cyberpunk 2077. Sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

... ma che di certo non provocheranno reazioni di frustrazione da parte ci chi aspettava il titolo, specialmente dopo che lo scorso anno si è chiuso con il disastro che ha coinvolto, ..."Abbiamo visto un importante rallentamento sul fronte delle vendite digitali di", ha dichiarato il senior analyst Corey Barrett ai microfoni di The Gamer , "Crediamo che nel primo ...Sono appena state svelate alcune nuove notizie per la prossima patch 1.2 di Cyberpunk 2077, con alcuni piccoli miglioramenti al titolo. Home Games News Cyberpunk 2077: svelate nuove notizie per la ...Doveva arrivare nel 2021 ma non riuscirà a centrare il suo obbiettivo: Gotham Knights, il nuovo titolo ambientato nell'universo di Batman (ma in cui non c'è Batman) è stato rimandato ufficialmente al ...