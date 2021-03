Crescono ansia | disagio emotivo e attacchi di panico negli adolescenti  

(Di venerdì 19 marzo 2021) AGI – Forte aumento del, alterazione degli equilibri sonno-veglia, aumento di stati d'di, problemi legati all'autostima: sono gli effetti della pandemia di Covid -19 sugli adolescenti monitorati dal Comune di Ferrara. Lo studio è stato condotto da dall'ufficio Promeco ‘”Punto di vista. L'operatore a scuola” e dai 18 operatori che da mesi hanno rafforzato le iniziative di ascolto, anche a distanza, per stare a fianco dei ragazzi. Sono stati 12.286 i giovani coinvolti, dai 13 ai 19 anni, in 43 scuole del territorio provinciale. La ricerca è stata coordinata da Sabina Tassinari dell'Osservatorio adolescenti del Comune di Ferrara. Nel dettaglio le rilevazioni hanno registrato un aumento deldell'81,8% che, nei casi ...

AGI – Agenzia Giornalistica Italia

