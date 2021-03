Covid | von der Leyen | “70% vaccini entro l’estate? Ce la faremo”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sulla campagna vaccinale antiin Europa “sono estremamente fiduciosa che raggiungeremo l’obiettivo”. Ha risposto così Ursula von derin un’intervista a La Repubblica sul target fissato dalla stessa presidente della Commissione Ue che prevede di vaccinare il 70% della popolazione adultala fine del. Ieri, ha insistito, “abbiamo mandato una lettera di messa in mora ad AstraZeneca” per i ritardi nelle forniture “perché vogliamo attivare un processo strutturato di soluzione delle dispute”. “Siamo concentrati a fare di tutto per ridurre la diffusione del virus aumentando e stabilizzando le forniture dei”, ha detto, “profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di stare insieme come Ue”. “Quando abbiamo negoziato i contratti con aziende che avevano ...

Leggi anche Vaccino AstraZeneca, Ema: "E' sicuro e efficace" AstraZeneca, Ema: 25 trombosi rare, ecco soggetti più colpiti Vaccino AstraZeneca, ecco i sintomi da segnalare al medico

19 MAR - Ursula von der Leyen annuncia di avere "messo in mora" AstraZeneca per i ritardi nelle forniture, minaccia il Regno Unito - e non solo - di bloccare l'export se non aprirà alla distribuzione ...Secondo la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen l'Europa raggiungerà l'obiettivo di vaccinare il 70% dei cittadini entro l'estate. "Sono estremamente fiduciosa - dice in un'intervista ...