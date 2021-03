Cosmi: “Contro il Bologna con coraggio e sfacciataggine” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match Contro il Bologna, in programma domani alle ore 15. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi senza pensare agli altri e senza farci influenzare dagli altri risultati. La nostra posizione ci impone di avere coraggio e sfacciataggine“. Sui problemi difensivi: “E’ vero, subiamo troppi gol. Dobbiamo imparare a difenderci meglio in alcune situazioni. La squadra deve migliorare in fase difensiva. Non ho mai pensato he una squadra che subisce tanti gol li subisce solo per problemi di difensori“. Sul Bologna: “Il Bologna è una squadra da affrontare con molta attenzione. Giocano con molta leggerezza e in questo momento della stagione possono creare ancora più ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico del Crotone, Serse, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il matchil, in programma domani alle ore 15. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi senza pensare agli altri e senza farci influenzare dagli altri risultati. La nostra posizione ci impone di avere“. Sui problemi difensivi: “E’ vero, subiamo troppi gol. Dobbiamo imparare a difenderci meglio in alcune situazioni. La squadra deve migliorare in fase difensiva. Non ho mai pensato he una squadra che subisce tanti gol li subisce solo per problemi di difensori“. Sul: “Ilè una squadra da affrontare con molta attenzione. Giocano con molta leggerezza e in questo momento della stagione possono creare ancora più ...

