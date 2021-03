Carro armato sbaglia mira | colpito un pollaio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Gerry Freda La strage di galline avvenuta nel corso di quell’esercitazione militare ha innescato feroci polemiche da parte di forze politiche e civiche Un’esercitazione militare, in cui erano impiegati mezzi corazzati dell’Esercito italiano, poteva trasformarsi in tragedia, dato che uno dei carri armati ha “to”, colpendo delle “galline”. L’episodio in questione si è verificato questo mercoledì, nel corso di un’esercitazione notturna di tiro organizzata in un poligono riservato alle Forze armate e ubicato nei pressi del torrente Cellina, nel Pordenonese. Ilin questione,ndo obiettivo, ha centrato un allevamento avicolo di Vivaro, Comune poco distante dal poligono, facendo “strage di pennuti”. Nell’esercitazione erano impegnati blindati della Brigata ...