AstraZeneca, il nuovo bugiardino aggiornato (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nuovo bugiardino di AstraZeneca alla luce dei dati raccolti dall’Ema nel corso dei nuovi studi condotti sul vaccino nel periodo della sospensione precauzionale. Dopo il via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca, sospeso in via precauzionale per eventi avversi anche gravi, viene aggiornato il bugiardino del vaccino. L’aggiornamento del bugiardino (o foglietto illustrativo) arriva nella mattinata del 19 marzo prima della ripresa delle somministrazioni di AstraZeneca, fissata alle ore 15.00. Nel nuovo foglietto illustrativo vengono inserite le evidenze emerse in occasione dei recenti studi dell’Ema. Il nuovo bugiardino è presentato alle ore 12.00 del 19 marzo in conferenza stampa. Notizia ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildialla luce dei dati raccolti dall’Ema nel corso dei nuovi studi condotti sul vaccino nel periodo della sospensione precauzionale. Dopo il via libera dell’Ema al vaccino, sospeso in via precauzionale per eventi avversi anche gravi, vieneildel vaccino. L’aggiornamento del(o foglietto illustrativo) arriva nella mattinata del 19 marzo prima della ripresa delle somministrazioni di, fissata alle ore 15.00. Nelfoglietto illustrativo vengono inserite le evidenze emerse in occasione dei recenti studi dell’Ema. Ilè presentato alle ore 12.00 del 19 marzo in conferenza stampa. Notizia ...

