AstraZeneca | Galli | “Bisognava chiedere parere Ema prima di stop vaccino”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Sarebbe stato meglioun pronunciamento dell’Ema per poi prendere le decisioni di conseguenza. Su eventi rari doveva essere comunque già chiaro a tutti il rapporto costi-benefici della sospensione del. Probabilmente non è ancora chiaro a determinati governi”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, tornando sul pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco Ema sulanti-Covid di. “Manca una leadership nei Paesi europei, sia in quelli che prendono queste decisioni sia quelli che si accodano”, ritieneche alla domanda ‘si è stancato di avere ragione?’ risponde con ironia: “Forse si chiama esperienza”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

... ricordando che gli ultimi dati accreditano un 60% di efficacia di una singola dosecontro il contagio, dell'80% contro il ricovero e dell'85% contro i rischi di morte. Vedi Anchea ...Così, ai microfoni di Rai News 24, Massimo, Direttore del Dipartimento di Infettivologia dell'Ospedale Sacco di Milano, in merito al vaccino anti - Covid prodotto daOggi saranno vaccinati il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson Ieri pomeriggio l’Agenzia europea del farmaco ha comunicato che il vaccino anglo-svedese è “efficace ...L'argomentazione, piuttosto diffusa, del "in fondo che male c'è a sospendere il vaccino in via precauzionale" non tiene conto del drammatico contesto in cui viviamo.