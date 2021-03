Approvato il decreto Sostegno | Draghi | «Più soldi a tutti | più velocemente» Ecco cosa c’è nel testo

(Di venerdì 19 marzo 2021) «Questoè una risposta significativa, molto consistente alla povertà, al bisogno che hanno imprese e lavoratori, una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento». Così il premier Mariopresenta ilda 32 miliardioggi dal Consiglio dei ministri. «L’obiettivo è dare quanto piùpossibile e piùpossibile», ha detto. Come ha spiegato il premier i pagamenti inizieranno l’8 aprile, per chi avrà fatto domanda e se tutto andrà come previsto, 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile. In conferenza stampa il ministro dell’Economia Daniele Franco ha confermato gli indennizzi previsti nella bozza con un importo medio di 3.700 euro per ...

ll Consiglio dei ministri hail testo delSostegni . "Questoè una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il ...Il Consiglio dei ministri hailsostegni. 'Via libera in cdm al #DLsostegni che distribuirà risorse per 32 mld di euro a imprese, lavoratori, scuola, sanità e turismo invernale. Una grandissima iniezione di ...E' arrivata da pochi minuti l'attesa approvazione da parte del consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi del decreto Sostegno da 32 miliardi in favore delle imprese. La riunione, preceduta da ...Tali risorse portano l'ammontare complessivo degli interventi per la cultura contenuti nel decreto approvato oggi dal Cdm a oltre un miliardo. (Com) ...