Vecino rassicura: “Sto bene, spero di tornare al più presto in campo” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Inter ha 4 positivi in rosa, ragione che ha fatto rinviare la gara di sabato con il Sassuolo. Uno dei giocatori positivi è Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto rassicurare i tifosi nerazzurri e i conoscenti: “Grazie per i messaggi. Sto bene e spero di tornare al più presto in campo. Forza Inter!”. Foto: Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Inter ha 4 positivi in rosa, ragione che ha fatto rinviare la gara di sabato con il Sassuolo. Uno dei giocatori positivi è Matias. Il centrocampista uruguayano, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha volutore i tifosi nerazzurri e i conoscenti: “Grazie per i messaggi. Stodial piùin. Forza Inter!”. Foto: Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

YanasJe : RT @fcin1908it: Vecino rassicura tutti: “Sto bene. Spero di tornare presto in campo. Forza Inter” - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Vecino rassicura tutti: 'Sto bene e spero di tornare al più presto in campo. Forza Inter!' - trimonazo : Vecino rassicura i suoi fan su Instagram ?? - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Vecino rassicura tutti: 'Sto bene e spero di tornare al più presto in campo. Forza Inter!' - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: Vecino rassicura tutti: 'Sto bene e spero di tornare al più presto in campo. Forza Inter!' -