Vaccino AstraZeneca | quali sono i casi di trombosi su cui Ema sta ancora indagando

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tutti bene? Quasi: qualche sospetto rimane: le conclusioni pubblicate dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sulanti - Covidchiarissime nell'escludere un aumento del ...

Avanti con la campagna vaccinale, l'Ema: 'Sicuro ed efficace' Dopo giorni di attesa è arrivato il responso dell'Ema riguardo l'affidabilità del. Il comitato di esperti, riunitosi ...... in cui si avverte il paziente di cercare immediatamente assistenza medica "se si verifica uno dei seguenti sintomi dopo aver ricevuto ilCovid - 19: affanno, dolore al petto o ...Tra le varie ipotesi in campo quella di prolungare fino a tarda serata gli orari dei centri e di ampliare gli stessi Hub vaccinali ...Vaccino AstraZeneca, l'Ema scrive ai medici. La decisione dell'Agenzia europea del farmaco di aggiornare le informazioni per gli operatori sanitari, dopo avere valutato le segnalazioni di eventi gravi ...