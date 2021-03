The Falcon and The Winter Soldier, Sam e Bucky supereroi in crisi d’identità (recensione) (Di giovedì 18 marzo 2021) Prendete Bad Boys, unitelo allo stile del Marvel Cinematic Universe e avrete The Falcon and The Winter Soldier. Dopo aver salutato la bizzarra e originalissima WandaVision, le vicende degli altri Vendicatori proseguono con una nuova serie tv, stavolta incentrata sui personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes. La stampa ha avuto l’occasione di guardare in anteprima l’episodio pilota di The Falcon and The Winter Soldier e, senza fare troppi spoiler, possiamo svelarvi cosa ne pensiamo in questa recensione. Gli eventi narrati si collocano sei mesi dopo i fatti del film Avengers: Endgame. I due protagonisti della serie tv sono in crisi d’identità: divisi, ciascuno per conto proprio cerca di trovare il proprio posto nel ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Prendete Bad Boys, unitelo allo stile del Marvel Cinematic Universe e avrete Theand The. Dopo aver salutato la bizzarra e originalissima WandaVision, le vicende degli altri Vendicatori proseguono con una nuova serie tv, stavolta incentrata sui personaggi di Sam Wilson eBarnes. La stampa ha avuto l’occasione di guardare in anteprima l’episodio pilota di Theand Thee, senza fare troppi spoiler, possiamo svelarvi cosa ne pensiamo in questa. Gli eventi narrati si collocano sei mesi dopo i fatti del film Avengers: Endgame. I due protagonisti della serie tv sono in: divisi, ciascuno per conto proprio cerca di trovare il proprio posto nel ...

