Svezia, Ibrahimovic: “Sono tornato ma non posso essere quello di prima” (Di giovedì 18 marzo 2021) Finalmente tornerà in nazionale l'attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic e prenderà quindi parte agli Europei della prossima estate. Ad affermarlo nei giorni scorsi è stato il CT della Svezia Janne Andersson, nel corso di una conferenza stampa: “Ho deciso di chiamarlo e per gli Europei farà parte della rosa, sarà importante. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci abbiamo creduto, altrimenti non sarebbe qua”. Zlatan intanto in un'intervista al canale YouTube della Federcalcio svedese, è tornato sulla scelta di vestire ancora la maglia della Nazionale: "Non voglio essere considerato e convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Finalmente tornerà in nazionale l'attaccante svedese del Milan Zlatane prenderà quindi parte agli Europei della prossima estate. Ad affermarlo nei giorni scorsi è stato il CT dellaJanne Andersson, nel corso di una conferenza stampa: “Ho deciso di chiamarlo e per gli Europei farà parte della rosa, sarà importante. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci abbiamo creduto, altrimenti non sarebbe qua”. Zlatan intanto in un'intervista al canale YouTube della Federcalcio svedese, èsulla scelta di vestire ancora la maglia della Nazionale: "Non voglioconsiderato e convocato perche ho fatto, ma perchedare ora. Nongiocatore che ero 5, 10, 15 o 20 ...

Advertising

capuanogio : ?????? Perché il ritorno di #Ibrahimovic in nazionale con la #Svezia è un atto di egoismo con il #Milan vittima incolp… - AntoVitiello : Ufficiale #Ibrahimovic convocato in Nazionale, lo ha appena annunciato il ct della Svezia - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Ibrahimovic: 'Non sono stato convocato perché mi chiamo Zlatan, me lo sono meritato. La Svezia è un orgoglio' - ItaSportPress : Svezia, Ibrahimovic: 'Sono tornato ma non posso essere quello di prima' - - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Ibrahimovic riabbraccia la #Svezia: 'Torno perché lo merito' -