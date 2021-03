Stretta sulle seconde case in Sardegna: l’ordinanza di Solinas frena gli sbarchi (Di giovedì 18 marzo 2021) l’ordinanza di Solinas si abbatte sull’isola franca: unica zona bianca in un tappeto rosso a macchie arancioni, la Sardegna poteva essere una valvola di sfogo per molti nel periodo pasquale. Ma a partire da oggi, 18 marzo 2021, e fino al prossimo 6 aprile la Stretta del presidente della Regione, Christian Solinas, rende tutto più complicato. Sardegna, l’ordinanza di Solinas sulle seconde case: Stretta sugli arrivi nell’isola Arrivata nella tarda serata di ieri, l’ordinanza prevede che l’ingresso in Sardegna per quanti vogliano recarsi nelle seconde case sia consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021)disi abbatte sull’isola franca: unica zona bianca in un tappeto rosso a macchie arancioni, lapoteva essere una valvola di sfogo per molti nel periodo pasquale. Ma a partire da oggi, 18 marzo 2021, e fino al prossimo 6 aprile ladel presidente della Regione, Christian, rende tutto più complicato.disugli arrivi nell’isola Arrivata nella tarda serata di ieri,prevede che l’ingresso inper quanti vogliano recarsi nellesia consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative ...

