Spondilite anchilosante: troppe diagnosi tardive (Di giovedì 18 marzo 2021) Spondilite anchilosante: diagnosi dopo tre anni per il 60% dei pazienti. Presentati i risultati di un sondaggio condotto da ANMAR e dal suo Osservatorio Capire In Italia i pazienti colpiti da Spondilite anchilosante attendono ancora troppo tempo per ricevere una diagnosi corretta. Il 60% dei malati ha dovuto aspettare più di tre anni dalla comparsa… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 marzo 2021)dopo tre anni per il 60% dei pazienti. Presentati i risultati di un sondaggio condotto da ANMAR e dal suo Osservatorio Capire In Italia i pazienti colpiti daattendono ancora troppo tempo per ricevere unacorretta. Il 60% dei malati ha dovuto aspettare più di tre anni dalla comparsa… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: SPONDILITE ANCHILOSANTE – NON È SUFFICIENTE VALUTARE IL TRATTAMENTO CON FARMACI ANTI-TNF CON IL SOLO INDICE BASDAI. ht… - malatinvisibili : SPONDILITE ANCHILOSANTE – NON È SUFFICIENTE VALUTARE IL TRATTAMENTO CON FARMACI ANTI-TNF CON IL SOLO INDICE BASDAI.… - CCervasel : RT @Adnkronos: #Farmaci, AbbVie: ok Ue ad anti-artrite psoriasica e spondilite anchilosante - benessereblogit : Spondilite anchilosante, diagnosi dopo 3 anni per 6 pazienti su 10 -