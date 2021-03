Parolo, mentalità da Champions: rinnovo a un passo e poi futuro in società (Di giovedì 18 marzo 2021) La mano dell'amico nel momento del bisogno. Marco Parolo per la Lazio c'è sempre. Negli ultimi anni ha giocato più da adattato che non come interno di centrocampo, suo ruolo naturale. Ma non si tira ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) La mano dell'amico nel momento del bisogno. Marcoper la Lazio c'è sempre. Negli ultimi anni ha giocato più da adattato che non come interno di centrocampo, suo ruolo naturale. Ma non si tira ...

Advertising

BarcelonavsJuve : Parolo, mentalità da Champions: rinnovo a un passo e poi futuro in società Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : Parolo, mentalità da Champions: rinnovo a un passo e poi futuro in società: Parolo, mentalità da Champions: rinnovo… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Lazio, #Parolo e la mentalità da #Champions: rinnovo a un passo e poi futuro in società - Gazzetta_it : Lazio, #Parolo e la mentalità da #Champions: rinnovo a un passo e poi futuro in società - amsicora27 : RT @AlfonsoRaniero: Sto ascoltando #Parolo. Applausi. Ha una intelligenza oltre. Mentalità da Capitano. Pronto per allenare. #BayernLazio #… -