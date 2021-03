Palù (Aifa) su AstraZeneca: 'L'Ema valuta se serve cautela per alcuni soggetti' (Di giovedì 18 marzo 2021) La sospensione del vaccino AstraZeneca potrebbe interrompersi oggi: per questo pomeriggio è infatti atteso il verdetto dell'Ema in seguito ad alcuni eventi trombotici in seguito alla somministrazione (... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) La sospensione del vaccinopotrebbe interrompersi oggi: per questo pomeriggio è infatti atteso il verdetto dell'Ema in seguito adeventi trombotici in seguito alla somministrazione (...

Palù (Aifa) su AstraZeneca: 'L'Ema valuta se serve cautela per alcuni soggetti' Il professor Giorgio Palù, presidente dell'Aifa interviene su questo caso: " Attendiamo con fiducia la decisione dell'Ema sul vaccino AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi. Quello che si ...

