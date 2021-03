Liverpool | Klopp non ha dubbi | “Io al posto di Joachim Löw? Non posso Dopo l’addio ai Reds ”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Parola a Jurgen, Thiagola vittoria contro il Lipsia: “Da adesso abbiamo un solo obiettivo”Attualmente sesto in Premier League a causa di una stagione abbastanza travagliata ed altalenante, ilnon sta rispettando pronostici e aspettative di tifosi ed addetti ai lavori. Proprio per questo motivo, iniziano a circolare le più disparate voci circa il futuro dell'ex coach del Borussia Dortmund, Jurgen. Quest'ultimo, però, non ha lasciato alcuno affermando le proprie intenzioni nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano tedesco Sport Bild. Di seguito, le sue dichiarazioni.Premier League, Wolverhampton-: colpo da ex di Diogo Jota, trionfo. La classifica aggiornata"Quando finiro' al ...

Jurgennon è ottimista per il finale di stagione del suo. Il tecnico tedesco ha rilasciato una lunga intervista a Lothar Matthaus per la Bild, nella quale ha commentato l'andamento di questa ...In Premier League, un altro precursore di intuizioni geniali è Jurgen. Il suo, oltre che sulla solidità di Virgil Van Dijk, sul carisma del capitano Henderson, sulla classe di ...A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: "Per costruire una casa ...L'allenatore dei Reds ammette le difficoltà della sua squadra in questa stagione: "Il quarto posto è quasi irraggiungibile" ...