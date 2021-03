Il parrucchiere cha fa lo sciopero fame a Ischia contro le chiusure per il covid

Leggi su agi

(Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Una protesta, per sottolineare che, data la diversa situazione dei contagi, la zona rossa non aveva localmente fondate ragioni. Ma anche per chiedere che la campagna vaccinale non li penalizzi. Carmelo Amente, 71 anni, notodi Barano, comune dell'isola di Ischia, è indella. Come ha scritto in una lettera inoltrata a carabinieri, polizia, Guardia di finanza, vigili urbani, ma anche al Prefetto di Napoli e al 'governatore' Vincenzo De Luca, Amente da ieri non mangia "l'ennesimo provvedimento che dichiara la Campania, isole comprese, zona rossa, con tutte le limitazioni che ne conseguono”. La lettera “Preciso di non essere negazionista, ma ritengo che le isole, quale è la mia Ischia, non avendo contagi invasivi proporzionati al numero di abitanti, avrebbero meritato altro e ...