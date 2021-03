Focolaio nel Pordenone | la partita contro il Pisa rinviata a data da destinarsi

(Di giovedì 18 marzo 2021) La gara tra, valevole per l'undicesima giornata di ritorno della Serie B e in programma sabato 20 marzo 2021, è statada: lo ha reso noto la Lega di Serie B.

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio nel

Nessuno dei casi risulta provenire da, quindi i 166 casi derivano tutti da contatti sporadici. L'età media dei nuovi positivi è di 42,8 anni. I casi positivi totaliterritorio ferrarese ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Marco Cherubini, corrispondente da Roma per Mediaset ...Il club friulano, in crisi di risultati e colpito dal coronavirus (si parla di 6 casi accertati fino a mercoledì sera), si gioca il jolly previsto da protocollo. Lo ha reso noto la Lega di Serie B ...