Dying Light 2 confermato in uscita nel 2021. Techland chiede ai fan di essere pazienti

Advertising

Eurogamer_it : #DyingLight2 arriverà quest'anno. - Multiplayerit : Dying Light 2, assaggio di gameplay e uscita nel 2021: il video diario di Techland - infoitscienza : Dying Light 2: Techland esce allo scoperto (e ci dice quando uscirà) - infoitscienza : Dying Light 2: Techland esce allo scoperto (e ci dice quando uscirà) - infoitscienza : Dying Light 2, assaggio di gameplay e uscita nel 2021: il video diario di Techland -

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light

Stai guardando Pubblicità A giudicare alcune fonti, sembra che lo sviluppo di2 non stia navigando in ottime acque, un titolo che molte persone sospettano sia andato al diavolo. Ma secondo Techland, non è affatto vero. Su Twitter , però, hanno ammesso di aver ...2 è stato mostrato l'ultima volta durante l'E3 2019, con un video gameplay di circa trenta minuti. Le parole del community manager confermano per lo meno che il titolo è ancora in via di ...Techland ha confermato che Dying Light 2 uscirà nel 2021 con un gameplay teaser in seguito a un breve video, che mostra il team mentre legge e risponde ai messaggi dei giocatori in trepidante attesa.Alcuni si augurano che Dying Light 2 non faccia la fine di Dead Island 2 (anch’esso sparito dai radar da tempo immemore), così come altri si augurano che il titolo non sia stato cancellato in gran ...