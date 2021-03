Draghi a Bergamo per la giornata nazionale delle vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Lutto nazionale istituito alla vigilia di quel 18 marzo del 2020 quando i mezzi militari trasportarono fuori dalla città le bare con i corpi delle vittime della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Luttoistituito alla vigilia di quel 18 marzo del 2020 quando i mezzi militari trasportarono fuori dalla città le bare con i corpidella ...

Advertising

pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - RaiNews : Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città, poi l’inaugurazione del Bosco de… - Palazzo_Chigi : #18marzo, il Presidente Mario Draghi, alle ore 11, partecipa a #Bergamo alla #GiornataNazionale in memoria delle vi… - GiovanniRoi : Covid, oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia. Ma questo dimostra a… - angy_angy67 : COME AVETE FATTO A DIMENTICARE?Coronavirus, oggi la giornata in memoria delle vittime. Visita di Draghi a Bergamo… -