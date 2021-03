Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca: 'E' sicuro' | 'Incertezze solo su eventi trombotici rari' (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Ema ha dato il via libera al vaccino anti - Covid AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco ha stabilito che non è stata riscontrata una correlazione tra la somministrazione del siero e i casi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Ema ha dato il viaalanti - Covid. L'Agenzia europea del farmaco ha stabilito che non è stata riscontrata una correlazione tra la somministrazione del siero e i casi di ...

Advertising

SenatoStampa : #Covid_19. Approvato all'unanimità in via definitiva, in sede deliberante, ddl n. 1894 che riconosce il #18marzo qu… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - SenatoStampa : #18marzo. Istituzione della #GiornataNazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di #Coronavirus. Testo ddl ap… - SchiffGiulio : - InfoCilentoWeb : AstraZeneca, c'è il via libera dell'Ema: 'E' sicuro' #Coronavirus #Italia -