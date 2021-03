Come funziona Where Are U, l’app per le emergenze (Di giovedì 18 marzo 2021) Where Are U è un’app per le emergenze che permette di effettuare una chiamata di emergenza e di mandare nello stesso momento la propria posizione alle Centrali Uniche di Risposta del NUE 112. Si tratta di uno strumento utile in molti casi: quando si assiste ad un incidente stradale e non si riescono a dare indicazioni precise sul luogo in cui si trova o se una persona è in stato di shock e non riesce a riferire informazioni in modo coerente. Questa app può trasformarsi a tutti gli effetti un salvavita: ecco Come funziona e quando e Come utilizzarla. Where Are U 112: cos’è e Come funziona l’app Where Are U è un servizio che permette di contattare, inviando contemporaneamente la posizione, le Centrali Uniche di Risposta ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021)Are U è un’app per leche permette di effettuare una chiamata di emergenza e di mandare nello stesso momento la propria posizione alle Centrali Uniche di Risposta del NUE 112. Si tratta di uno strumento utile in molti casi: quando si assiste ad un incidente stradale e non si riescono a dare indicazioni precise sul luogo in cui si trova o se una persona è in stato di shock e non riesce a riferire informazioni in modo coerente. Questa app può trasformarsi a tutti gli effetti un salvavita: eccoe quando eutilizzarla.Are U 112: cos’è eAre U è un servizio che permette di contattare, inviando contemporaneamente la posizione, le Centrali Uniche di Risposta ...

