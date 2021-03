Calhanoglu: «Nostro anno migliore. Il Milan deve restare in alto» (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu a Sky Sport nel prepartita del match tra Milan e Manchester United Ecco le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Manchester United. «Secondo me l’importanza della gara la sentono tutti, è il Nostro miglior anno. Vogliamo continuare su questa strada, abbiamo bisogno di questo perché il Milan deve restare in alto. Abbiamo fatto una gran gara al ritorno, oggi siamo in casa e vogliamo fare il massimo per andare al prossimo turno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco le dichiarazioni di Hakana Sky Sport nel prepartita del match trae Manchester United Ecco le dichiarazioni di Hakanai microfoni di Sky Sport nel prepartita di-Manchester United. «Secondo me l’importanza della gara la sentono tutti, è ilmiglior. Vogliamo continuare su questa strada, abbiamo bisogno di questo perché ilin. Abbiamo fatto una gran gara al ritorno, oggi siamo in casa e vogliamo fare il massimo per andare al prossimo turno». Leggi su Calcionews24.com

