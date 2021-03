AstraZeneca | oggi l' Ema si pronuncia sul vaccino ritirato in alcuni paesi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Quasi certo che l'ente regolatore deciderà per una ripresa delle vaccinazioni: ieri l'Oms, in una nota, ha ribadito che il siero in questione è una pedina fondamentale nella lotta alla pandemia

...i dubbi sulla sicurezza del farmaco prodotto dasottolineando che la sua valutazione, prima dell'avvio della campagna vaccinale, "è stata molto rigorosa, mi fido dell'Ema e domani (...Dunque, nel pomeriggio, capiterà che l' Agenzia europea per il farmaco ( Ema ) farà una comunicazione ufficiale, forse anche una conferenza stampa, in cui spiegherà perchèè un ...Impossibile non ricordare quelle immagini scattate a Bergamo il 18 marzo di un anno fa. I camion dell’esercito incolonnati per trasportare le bare dalla città-simbolo della prima ondata pandemica vers ...Dovrebbe essere oggi il giorno della verità per AstraZeneca: nel pomeriggio gli esperti dell'Ema, probabilmente in una conferenza stampa dal quartier generale ...