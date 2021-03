Amici oggi non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 marzo 2021) 18 marzo 2021, giovedì 18 marzo 2021, non va in? Il daytime del talent di Maria De Filippipomeriggio salta. Qual è il? Ve lo diciamo subito. Sia Uomini e Donne chenon vengono trasmessi per rispetto della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus prevista proprio per il 18 marzo. Esattamente un anno fa assistevamo ad una delle immagini più drammatiche di questo anno terribile, con i camion militari carichi di bare a Bergamo. Per questoil Daytime dinon va in, nel giorno in cui si ricordano tutte le vittime del Covid in Italia. A dare per prima la notizia il sito Davide Maggio. Sia ...