A gennaio bene import ed export, ma in calo su base annua (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, dopo il calo di dicembre, l'export registra un nuovo rialzo congiunturale, sostenuto soprattutto dall'area Ue e spiegato per oltre due terzi dall'aumento delle vendite di beni intermedi. Su base annua – osserva l'Istat -, l'export torna a registrare una flessione ampia, cui contribuisce in particolare la contrazione delle vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli. La flessione è molto marcata verso Stati Uniti e Regno Unito; l'export verso la Cina è, invece, in forte crescita. L'import segna un aumento congiunturale più contenuto mentre si accentua la flessione su base annua, per effetto soprattutto della forte riduzione degli acquisti di energia e beni di consumo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A, dopo ildi dicembre, l'registra un nuovo rialzo congiunturale, sostenuto soprattutto dall'area Ue e spiegato per oltre due terzi dall'aumento delle vendite di beni intermedi. Su– osserva l'Istat -, l'torna a registrare una flessione ampia, cui contribuisce in particolare la contrazione delle vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli. La flessione è molto marcata verso Stati Uniti e Regno Unito; l'verso la Cina è, invece, in forte crescita. L'segna un aumento congiunturale più contenuto mentre si accentua la flessione su, per effetto soprattutto della forte riduzione degli acquisti di energia e beni di consumo non ...

Advertising

NicolaMorra63 : 21 gennaio Governo #Conte stanziava 32 mld per Ristori. Poi qualcuno decideva che si dovesse virare verso i tecnic… - KURO1I : oggi è l’uno gennaio 2030 tutto va bene la panoramica non c’è più - CorriereCitta : A gennaio bene import ed export, ma in calo su base annua - SennaGianMarco : @martinoloiacono «La crisi non ci voleva e Conte fa bene a cercare i responsabili» 23 Gennaio, Cairo al Corriere. - Antonel76132890 : @CarloCalenda Attendo con trepidazione di sapere le categorie che saranno coinvolte. Nella bozza parla di togliere… -