Torna in gran parte neve e gelo sull’Europa: fino a quando? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Maltempo invernale esaltato dalla discesa d’aria gelida, attesa irrompere sull’Europa. Weekend rigido, poi lento cambiamento. Oltre all’Italia, buona parte d’Europa è alle prese con clima freddo per il periodo, causa la discesa di correnti d’estrazione artica che hanno riportato l’inverno. L’aria fredda affonda sin sul Mediterraneo, agevolata dall’elevazione meridiana dell’anticiclone atlantico che punta molto a nord Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Maltempo invernale esaltato dalla discesa d’aria gelida, attesa irrompere. Weekend rigido, poi lento cambiamento. Oltre all’Italia, buonad’Europa è alle prese con clima freddo per il periodo, causa la discesa di correnti d’estrazione artica che hanno riportato l’inverno. L’aria fredda affonda sin sul Mediterraneo, agevolata dall’elevazione meridiana dell’anticiclone atlantico che punta molto a nord

Advertising

ilsidero : @ruotebucate I ritorni sono pericolosi, in ogni campo, perché non sarà mai autentico come era. Perché bisogna capir… - albertomarroni : RT @pleporace: @farchibugi torna sul set per girare “Il Colibrì” tratto dal libro di @SandroVeronesi , vincitore del Premio Strega 2020 ed… - mariannaaprile : RT @pleporace: @farchibugi torna sul set per girare “Il Colibrì” tratto dal libro di @SandroVeronesi , vincitore del Premio Strega 2020 ed… - voglioibaffi : RT @pleporace: @farchibugi torna sul set per girare “Il Colibrì” tratto dal libro di @SandroVeronesi , vincitore del Premio Strega 2020 ed… - franceskasa : RT @pleporace: @farchibugi torna sul set per girare “Il Colibrì” tratto dal libro di @SandroVeronesi , vincitore del Premio Strega 2020 ed… -