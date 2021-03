Tommaso Zorzi ospita l’Orlando all’Isola dei famosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Torna in tivvù la coppia Orlando e Zorzi? Vedremo ancora insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello vip i mitici “Zorzando”? Sembrerebbe proprio così. Lo ha rivelato proprio la conduttrice romana durante un’intervista: sarà ospite all’Isola dei famosi. Ne vedremo delle belle: la complicità di Stefania e Tommaso, opinionista nel reality condotto dalla Blasi, è esplosiva. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di nuovo insieme sul piccolo schermo? Si ricompongono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Torna in tivvù la coppia Orlando e? Vedremo ancora insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello vip i mitici “Zorzando”? Sembrerebbe proprio così. Lo ha rivelato proprio la conduttrice romana durante un’intervista: sarà ospitedei. Ne vedremo delle belle: la complicità di Stefania e, opinionista nel reality condotto dalla Blasi, è esplosiva. Stefania Orlando edi nuovo insieme sul piccolo schermo? Si ricompongono Articolo completo: dal blog SoloDonna

