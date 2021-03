Seduta moderatamente positiva a New York

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) –in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 32.995 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New), che si posiziona a 3.960 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,48%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,09%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni industriali (+0,93%), energia (+0,72%) e finanziario (+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-1,02%), informatica (-0,68%) e telecomunicazioni (-0,54%). Tra i protagonisti del Dow Jones, DOW (+4,23%), Caterpillar (+2,65%), Boeing (+2,16%) e McDonald’s (+1,87%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che ottiene -1,37%. Scivola Walgreens Boots Alliance, con un netto svantaggio dell’1,17%. Discesa modesta ...

Seduta moderatamente

