Sasso: “I dati di oggi non ci consentono la riapertura delle scuole” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ''oggi i dati non consentono la riapertura, purtroppo dall'inizio della pandemia le scelte politiche effettuate si sono rivelate totalmente inefficaci. Da parte nostra c'è un'attenzione particolare per le fasce più piccole, infanzia, primaria e medie, perché sono le fasce più deboli dal punto di vista pedagogico di fronte alla didattica a distanza''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) ''nonla, purtroppo dall'inizio della pandemia le scelte politiche effettuate si sono rivelate totalmente inefficaci. Da parte nostra c'è un'attenzione particolare per le fasce più piccole, infanzia, primaria e medie, perché sono le fasce più deboli dal punto di vista pedagogico di fronte alla didattica a distanza''. L'articolo .

Advertising

PoliticaNewsNow : Scuola, il sottosegretario Sasso: 'No alle riaperture delle scuole, ad oggi i dati non lo consentono' - DigitaleRosa : RT @ICPrincipe_SMCV: Evento RosaDigitale per i nostri alunni. Una mattinata in viaggio verso il sole con la dott.ssa Clementina Sasso, astr… - monacgiov : @StefanoFeltri La psicosi la hanno alimentata con i 50 milioni dati ai media per spingere notizie ed aggiornamenti… - martamacbeal : Ma scherziamo o cosa :Sasso, 'Chiederò a Bianchi di divulgare i dati sui contagi, si dica la verità. Le scuole non… - infoitinterno : Sasso: “Chiederò a Bianchi di aggiornare i dati sui contagi, si dica la verità. Le scuole non sono sicure” -