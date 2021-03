Problemi famigliari per Giulia Salemi: la spiegazione su Instagram (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex concorrente del GF Vip, Giulia Salemi, è molto attiva sui social, ma in questi ultimi giorni è un po’ mancata: il motivo sono i Problemi famigliari Giulia Salemi si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex concorrente del GF Vip,, è molto attiva sui social, ma in questi ultimi giorni è un po’ mancata: il motivo sono isi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

anxietyball19 : @swifttselena Penso che aveva problemi famigliari che non le facessero fare serenamente l'isola, magari qualcuno malato - finelinexlaisa : @AmbraMestriner problemi famigliari :/ anche tu se vuoi parlare di qualcosa fai pure così mi distraggo - _Herojustforfun : Certo, diamo la colpa ad un social dove si fanno balletti e non magari al fatto che lei avesse dei problemi famigliari - veronicaspuffy : Rispondo qui in luce anche ai tanti DM che mi sono arrivati nel frattempo nella mia lunga assenza. Ho avuto una ser… - AlexSalerno10 : @Teresafas @Ruffino_Lorenzo Non è cinismo. Quando un dato è statisticamente significativo ci dà indicazioni utili.… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi famigliari Convivenza di fatto: ultime sentenze ... secondo comune esperienza, ben può essere legata a contingenze (logistiche, famigliari, di lavoro) ... quando l'ex convivente sia in età giovanile, priva di problemi di salute, con buone prospettive ...

Le pochissime morti che hanno portato alla sospensione di AstraZeneca (la psicosi è ingiustificata) ... non aveva patologie pregresse: "E' sempre stata sana come un pesce - raccontano i famigliari - e ... L'iniezione il 25 febbraio a Santa Marinella, poi sono iniziati i problemi. "Ha iniziato a sentirsi ...

Problemi famigliari per Giulia Salemi: la spiegazione su Instagram BlogLive.it Problemi famigliari per Giulia Salemi: la spiegazione su Instagram L'ex concorrente del GF Vip, Giulia Salemi, è molto attiva sui social, ma in questi ultimi giorni è un po' mancata: il motivo sono i problemi famigliari ...

Giulia Salemi assente sui social: “Problema famigliare”, cosa è successo La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha spiegato ai fan il motivo per cui non ha aggiornato spesso il suo profilo Instagram: sua nonna è stata ricoverata in ospedale ...

... secondo comune esperienza, ben può essere legata a contingenze (logistiche,, di lavoro) ... quando l'ex convivente sia in età giovanile, priva didi salute, con buone prospettive ...... non aveva patologie pregresse: "E' sempre stata sana come un pesce - raccontano i- e ... L'iniezione il 25 febbraio a Santa Marinella, poi sono iniziati i. "Ha iniziato a sentirsi ...L'ex concorrente del GF Vip, Giulia Salemi, è molto attiva sui social, ma in questi ultimi giorni è un po' mancata: il motivo sono i problemi famigliari ...La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha spiegato ai fan il motivo per cui non ha aggiornato spesso il suo profilo Instagram: sua nonna è stata ricoverata in ospedale ...