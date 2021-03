Prey e Dishonored analizzati da Digital Foundry | come si comporta l' FPS Boost su Xbox Series X S?

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Una delle feature più attese e amate dai videogiocatoriè sicuramente l'FPS, una modalità che permette ai titoli retrocompatibili di girare a frame-rate elevato, senza la necessità di una patch da parte degli sviluppatori. Ilha la capacità di trasformare i giochi a 30fps, in titoli a 60, se non addirittura 120fps, quindi l'interesse della community è pienamente giustificato. Con il passare del tempo, sempre più titoli riceveranno l'abilitazione all'FPSe Microsoft, pochi giorni fa, ha annunciato che diversi giochi Bethesda, in virtù della loro recente acquisizione, supporteranno tale feature. Fra questi abbiamo Skyrim, Fallout 4 e Fallout 76, ma anche. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Prey e #Dishonored analizzati da Digital Foundry: come si comporta l'FPS Boost su #XboxSeriesX? - Multiplayerit : Prey e Dishonored, Xbox Series X|S: video di Digital Foundry, luci e ombre - GamingToday4 : Prey e Dishonored, Xbox Series X|S: video di Digital Foundry, luci e ombre - infoitscienza : Prey e Dishonored, Xbox Series X|S: video di Digital Foundry, luci e ombre - Asgard_Hydra : Prey e Dishonored, Xbox Series X|S: video di Digital Foundry, luci e ombre - -

Ultime Notizie dalla rete : Prey Dishonored

Everyeye Videogiochi

...Manager 2021 Xbox EditionDefinitive Edition (aggiunto il 12 Marzo 2021)2 (... New Vegas (aggiunto il 12 Marzo 2021)(aggiunto il 12 Marzo 2021) Rage 2 (aggiunto il 12 Marzo ...In altri casi, però, la risoluzione rimane la stessa:, a 60FPS, gira in 1440p, mentre: Definitive Edition in 1080p/60FPS.Fra questi abbiamo Skyrim, Fallout 4 e Fallout 76, ma anche Prey e Dishonored. Questi ultimi due, in particolare, sono già stati abilitati all'FPS Boost e Digital Foundry, puntuale come sempre, ne ha ...Digital Foundry ha proposto un nuovo video analisi per Dishonored e Prey e, soprattutto questo ultimo gioco, è definito "quasi una remastered".. Microsoft ha svelato che arriverà un upgrade FPS ...