PlayStation e la sede originale della compagnia? Scelta in base ai locali notturni nelle vicinanze! (Di mercoledì 17 marzo 2021) Katsuhiro Harada, il padre di Tekken, ha recentemente lanciato un suo personale Talk-Show, nel quale intervisterà i più importanti membri dell'industria videoludica, da dietro il bancone di un bar. Lo show, intitolato Harada's Bar, ha già avuto un ospite eccellente nel primo episodio: Ken Kutaragi, il fondatore di PlayStation. Kutaragi ha raccontato alcuni degli eventi più importanti della sua carriera e, fra questi, c'è ovviamente la fondazione del brand PlayStation, l'effettivo ingresso di Sony nel mercato videoludico.

