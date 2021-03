Olanda: exit poll, liberali di Rutte in testa con 35 seggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle elezioni legislative con 35 seggi sui 150 in totale, secondo il primo exit poll a chiusura delle urne. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vvd, il partito deidi destra del premier olandese Mark, è innelle elezioni legislative con 35sui 150 in totale, secondo il primoa chiusura delle urne. .

Ultime Notizie dalla rete : Olanda exit Olanda, elezioni: il partito del premier Rutte in testa L'Aja, 17 marzo 2021 - In Olanda i liberali di Vvd , il partito del premier Mark Rutte , sono in testa nelle elezioni politiche con 35 seggi su 150, secondo i primi exit poll. Ma non hanno la maggioranza per governare. Al ...

