MPS | revisori PwC | sostegno MEF e scenario fusione mitigano incertezza

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – I revisori di PwC hanno inserito "richiamo d'attenzione" nella loro relazione al bilancio di MPS, con riferimento ai paragrafi in cui "gli amministratori segnalano l'esistenza di una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi" sulla continuità aziendale senza peraltro esprimere "rilievi con riferimento a tale aspetto". "Abbiamo ritenuto che la valutazione del presupposto della continuità aziendale rappresenti un aspetto chiave della revisione contabile", ha sottolineato PwC, elencando le "principali procedure di revisione" adottate sul punto, tra cui l'acquisizione di "evidenze relative alla cosiddetta "soluzione strutturale", "analisi della corrispondenza" con le authority e il MEF, "colloqui con i rappresentanti" della vigilanza, della direzione e dei sindaci, "comprensione ed analisi, anche mediante discussione con ...

